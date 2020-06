Borsa: Milano in rosso con banche e petroliferi, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Fine settimana in negativo per Milano (-0,5%) col peggiorare di Wall Street, mentre i dati macroeconomici negli Usa sono stati in chiaroscuro, ma soprattutto sono tornati i timori per il crescere di casi di coronavirus in vari Stati, tanto da sopire l'ottimismo nato dalle parole di Lagarde.

A Piazza Affari hanno pesato i petroliferi, in particolare Saipem (-4,5%) e Tenaris (-2,5%), ma pure Eni (-0,9%), col greggio in discesa (wti -1,3% a 38,2 dollari al barile) e l'oro in salita (+0,2%). Sofferenti le banche, con lo spread Btp-Bund a 177,5 punti, a partire da Banco Bpm (-3,7%), Fineco (-1,8%), Unicredit (-1,7%) e Intesa (-1,4%), dopo via libera Consob a Ops su Ubi (-0,8%). In fondo al listino principale Mediobanca (-4%) e Tim (-3,7%). Male Poste (-2%), Fca e Exor (-1,7%).

Ha guadagnato Atlantia (+1,7%) nell'ipotesi di un accordo sulle concessioni autostradali ed è andata bene Snam (+2,1%) dopo l'entrata nelle reti Abu Dhabi nei giorni scorsi. In rialzo Cnh e Campari (+1,7%), Interpump (+1,6%) e Terna (+1,1%).

(ANSA).