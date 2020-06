Borsa: Milano gira in negativo (-0,4%) con calo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Gira in negativo la Borsa di Milano (-0,4%), con il peggiorare di Wall Street, che pesa anche sulle altre principali Piazze europee, mentre negli Usa il coronavirus appare meno sotto controllo e la fiducia dei consumatori sale, ma meno delle attese. A Milano ulteriore calo per i petroliferi, con Saipem (-4,5%), Tenaris (-2,2%) e anche Eni passata in negativo (-0,7%), mentre il greggio che prosegue in discesa (Wti -1,5% a 38 dollari al barile). Pesanti le banche, a partire da Banco Bpm (-3,1%), Intesa (-1,5%), Unicredit (-1,2%), con lo spread Btp-Bund risalito verso 177 punti. In rosso Mediobanca (-3,5%), Tim (-2,7%) e Fca (-1,7%).

Ancora in positivo, ma rallenta Atlantia (+2,7%) sulla fiducia di un accordo per le concessioni autostradali e proseguono bene Snam (+2,6%), Cnh (+1,6%) e Campari (+1,4%).

Brusca frenata per Moncler (+0,2%) e Enel (+0,05%). (ANSA).