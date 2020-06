Borsa: Milano accelera, Atlantia +3,6%

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - La Borsa di Milano (+1,3%) accelera, in linea con gli altri listini europei dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde. A Piazza Affari si mette in mostra Atlantia (+3,8%), in vista di sviluppi per la vicenda della concessione ad Autostrade per l'Italia.

Marciano in stabile rialzo anche Snam e Cnh (+3,5%), Terna (+2,5%) e Campari (+2,1%). Andamento positivo per le banche con Ubi (+1,1%), Unicredit (+0,7%) e Intesa (+0,6%). In calo Cattolica (-1,7%), con le prese di profitto dopo il +38% della vigilia. Male anche Saipem (-1,5%) e Tim (-1%). (ANSA).