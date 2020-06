Borsa: Europa guadagna nonostante avvio negativo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Positive le principali Borse europee, nonostante l'avvio negativo di Wall Street, mentre negli Usa il coronavirus torna a crescere in molti Stati e i dati sulla spesa personale di maggio sono in crescita, ma il reddito personale cala. In leggero rialzo l'oro (+0,2%). La migliore è Londra (+1,3%), seguita da Parigi (+1%), Francoforte (+0,5%) e Madrid (+0,1%). In rialzo Milano (+0,5%), con lo spread a 174.

A fare da traino nel Vecchio continente (indice d'area Stoxx 600 +0,9%) sono informatica, tra cui Asm (+3,2%), e industria, dove spicca Atlantia (+3,2%) con l'attesa sulle concessioni autostradali. In ordine sparso le auto: su Volkswagen (-1,8%) e giù Renault e Peugeot (-0,4%), piatta Fca (-0,01%). Senza direzione univoca i petroliferi, con Total (+1,2%) e Eni (+0,9%) che salgono e Lundin (-2,2%) e Repsol (-0,8%) che scendono, col greggio in calo (wti -1,2% a 38,3 dollari al barile).

Tra le banche ottimiste Royal Bank of Scotland (+1,5%) e Kbc (+0,9%), soffrono Bank of Ireland (-3,7%), Banco de Sabadell (-3,1%), Abn Amro (-2,5%). (ANSA).