Borsa: Europa debole con Wall Street in calo su timori Covid

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Hanno girato verso il rosso, tranne Londra (+0,2%) e Parigi (+0,05%) le principali Borse europee con il peggiorare di Wall Street, mentre sono numerosi gli Stati americani che tonano a misure restrittive per una nuova crescita dei casi di coronavirus. La peggiore è Madrid (-1,1%), seguita da Francoforte (-0,5%), Male anche Milano (-0,4%).

L'indice d'area, Stoxx 600, perde lo 0,4%, con finanza ed energia a pesare in negativo, mentre tengono informatica, beni di prima necessità e industria. Ad avere la peggio tra le banche sono Abn Amro (-3,9%), Commerzbank (-3,8%) e Mediobanca (-3,9%), mentre lo spread è salito a 178 punti. Tra i petroliferi giù soprattutto Repsol (-3%) e Lundun (-3,8%), con il greggio in calo (Wti -1,6% a 38 dollari al barile). Sale l'oro (+0,2%).

