Petrolio: prezzi ancora in calo, Wti scende sotto 38 dollari

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sono ancora in calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti perde l'1,1% (dopo il -5,8% registrato ieri in chiusura), scendendo a 37,61 dollari. Stessa flessione anche per il Brent che cala sotto i 40 dollari a 39,88 dollari al barile. Sui mercati pesano i timori per il continuo diffondersi del Covid nei Paesi emergenti e negli Stati Uniti.

(ANSA).