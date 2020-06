Da Intesa Sanpaolo 5 mln a diocesi Brescia

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Intesa Sanpaolo ha rafforzato ulteriormente il suo impegno per sostenere il territorio bresciano con un contributo di 5 milioni di euro alla Diocesi di Brescia per il programma di iniziative a sostegno delle famiglie e delle parrocchie in difficoltà.

L'intervento della Banca confluisce nei fondi istituiti dal Vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada per rispondere alle emergenze generate dall'epidemia Covid-19 ai quali contribuiscono i privati, la Caritas Diocesana e i presbiteri.

Il programma ha come destinatarie le famiglie in difficoltà e oltre 470 parrocchie, e prevede servizi di accompagnamento agli anziani e alle persone sole, sostegno alle famiglie con situazioni di disagio economico o con soggetti diversamente abili o malati, formazione igienico - sanitaria sul territorio, attività ricreative per giovani e ragazzi e altre iniziative realizzate dalla Parrocchie.

"Insieme alla Diocesi di Brescia intendiamo contribuire concretamente al rafforzamento del programma che va a beneficio delle fasce deboli e delle famiglie in difficoltà", afferma Carlo Messina, ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo.

