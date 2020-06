Commercio estero: export extra Ue rimbalza a maggio, +37,6%

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - A maggio 2020 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per le esportazioni del 37,6% e una contrazione per le importazioni del 2,4%. Lo rileva l'Istat. Nel trimestre marzo-maggio 2020 la dinamica congiunturale dell'export è negativa (-31,5%), condizionata dai forti cali dei mesi precedenti, L'export segna a maggio una flessione su base annua marcata (-31%), ma in decisa attenuazione rispetto ad aprile. La contrazione, estesa a tutti i raggruppamenti, è più ampia per energia (-57,2%), beni di consumo durevoli (-53,1%) . Le importazioni registrano una flessione tendenziale più accentuata (-37,9%). La stima del saldo commerciale a maggio 2020 è pari a +4.149 milioni (era +4.334 milioni a maggio 2019). Diminuisce l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +7.806 milioni per maggio 2019 a +5.230 milioni per maggio 2020).

(ANSA).