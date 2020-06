Cattolica: vola in Borsa (+43%) con arrivo di Generali

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Cattolica vola in Borsa dove è entrata agli scambi in leggero ritardo non essendo riuscita a fare subito prezzo dopo l'annuncio, nella notte, dell' ingresso di Generali che sottoscriverà un aumento di capitale da 300 milioni a 5,55 euro per azione (3,61 euro la chiusura di ieri).

Il titolo della compagnia, di cui il Leone diventerà primo azionista con il 24,4% del capitale, e destinata a trasformarsi in Spa, fa un balzo del 43% a 5,1 euro.

Generali intanto cede lo 0,9% mentre Banca Generali lo 0,78%. (ANSA).