Borsa: Milano torna positiva con dati Usa

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Torna positiva Piazza Affari (Ftse Mib +0,15%) insieme a Francoforte (+0,34%), Madrid (+0,42%) e Londra (+0,23%), mentre accelera Parigi (+0,65%) dopo dati Usa migliori delle stime in termini di richieste di sussidi di disoccupazione e ordini di beni durevoli, mentre non è stata una sorpresa il calo del Pil trimestrale del 5%. In calo il greggio (Wti -0,4% a 37,87 dollari), mentre lo spread tra Btp e Bund sale a quota 180 punti. Contrastati gli indici a New York.

In luce Cattolica (+34,46% a 4,85 euro) dopo l'accordo per l'ingresso di Generali (-0,53%) con il 24,4% nell'azionariato.

Sotto pressione Campari (-3,87%), Ferragamo (-2,77%) Unicredit (-1,6%) ed Eni (-1,4%). Salgono Nexi (+3%), Diasorin (+1,64%), Exor (+1,32%), Azumut (+1,4%) ed Fca (+1,32%), dopo che l'amministratore delegato di Psa (+1,25%) Carlos Tavares ha confermato il progresso dei lavori per la fusione tra i due gruppi automobilistici. (ANSA).