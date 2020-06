Borsa: Milano positiva (+0,4%) con Wall Street, spread a 178

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Piazza Affari si conferma positiva (Ftse Mib +0,4%) dopo un paio di inversioni di rotta, mentre gli indici Usa girano in territorio positivo. A parte il rally di Cattolica (+34,62% a 4,86 euro) dopo l'accordo con Generali (-0,41%) per il suo ingresso con il 24,4% nel capitale sono pochi i titoli a salire. Tra questi Fva (+1,25%) dopo la conferma dell'amministratore delegato di Psa Carlos Tavares sulla fusione tra i due gruppi. Lo spread a 178 punti penalizza Unicredit (-1,6%) e Mediobanca (-0,15%), ma non Banco Bpm e Bper (+0,4%) e soprattutto Ubi (+1%). Il calo del greggio (Wti -0,6% a 37,81 dollari) frena Eni (-0,84%) a differenza di Saipem (+0,2%),l che resiste in territorio positivo. Sprint di Nexi (+2,4%), dopo un'analisi di Berenberg sui pagamenti elettronici dopo l'emergenza Covid, segno meno per Italgas (-1,15%). (ANSA).