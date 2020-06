Borsa: Milano chiude positiva, bene Ubi, balza Cattolica

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Chiusura in rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +0,37% a 19.234 punti), con lo spread tra Btp e Bund in risalita a 177 punti, tra scambi piuttosto fiacchi per 2,2 miliardi di euro di controvalore. In evidenza Cattolica (+38,12% a 4,98 euro) dopo l'accordo annunciato nella notte con Generali (+0,26%), che salirà al 24,4% tramite un aumento di capitale riservato, che farà del Leone il primo azionista della Compagnia. In luce Banco Bpm (+2,26%) e Ubi (+2,13%), contrastate invece Intesa (+1,08%) e Unicredit (-0,2%). Sprint di Nexi (+2,13%), spinta da un'analisi di Berenberg sui pagamenti elettronici dopo il coronavirus. Positiva anche Fca (+1,45%), dopo le rassicurazioni di Carlo Tavares, amministratore delegato di Psa (+1,43% a Parigi) sulla fusione tra i due gruppi. Poco mossa Eni (+0,121%) nonostante il rimbalzo del greggio nel finale di seduta, mentre ha chiuso in forte calo Campari (-3,24%), penalizzata dai nuovi dazi minacciati dagli Usa. Segno meno anche per Hera (-1,9%), Italgas (-1,34%), Cnh (-1,33%), che ha riesaminato il proprio piano industriale in Italia. Giù anche Moncler (-1,15%) e Buzzi (-0,83%). (ANSA).