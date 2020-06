Borsa: Europa poco mossa, futures in calo, Milano -0,4

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Appaiono poco mosse le principali borse europee al traguardo di metà seduta in concomitanza con i verbali dell'ultimo direttivo della Bce. Milano (Ftse Mib -0,4%) scende di nuovo sotto la parità come Francoforte (-0,15%) e Madrid (-0,22%). Resiste Parigi (+0,1%), negativa Londra (-0,4%). In calo i futures sul Wall Street con il greggio di nuovo depresso (Wti -1,68% a 37,36 dollari al barile) e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 175 punti.

In arrivo dagli Usa le richieste di sussidi di disoccupazione, gli ordini di beni durevoli, il Pil trimestrale e le scorte di magazzino. Attesi in serata i discorsi di Isabelle Schnabel e Yves Mersch della Bce e del presidente della Fed di Dallas Robert Kaplan.

Acquisti sugli automobilistici Daimler (+2%), Peugeot (+1,9%) e Volkswagen (+1,5%), più cauta invece Fca (+0,5%), dopo che il numero uno di Peugeot Carlos Tavares ha confermato il prosieguo del processo di fusione tra i due gruppi. Rally di Cattolica Assicurazioni (+35,51% a 4,9 euro) in Piazza Affari dopo l'accordo per l'ingresso di Generali (-0,98%) con il 24,4%.

Nuovo crollo di Wirecard (-77,56%) a Francoforte, prossima ormai all'insolvenza (ANSA).