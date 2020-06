Borsa: Europa cauta, a Francoforte brilla Lufthansa

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Prevale la cautela sui listini europei all'indomani di una pioggia di vendite legate ai timori per l'espandersi del coronavirus negli Usa col rischio di frenarne ancora di più l'economia. Oltre alle minute dell'ultima riunione della Bce, la giornata vedrà i dati macro sulle richieste di sussidi di disocupazione negli Stati Uniti nella settimana al 20 giugno e sugli ordinativi di beni durevoli a maggio. Nel frattempo, guardando ai futures Usa che oscillano in terreno negativo, Londra cede lo 0,7%, Parigi lo 0,52%, Francoforte è invariata con un listino dove si mette il luce Lufthansa (+13,7% a 10,19 euro) grazie al via libera al piano di saltavaggio, prima dagli investitori poi dalla Ue. (ANSA).