Borsa: Asia debole, chiusi per festività listini cinesi

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Seduta negativa per i listini asiatici, a ranghi ridotti per la chiusura di Hong Kong e delle altre borse ciensi per festività. Tokyo ha lasciato sul terreno l'1,02%, Seul perde l'1,89% e ha fatto peggio Sydney (-2,48%) con l'Australia fra i paesi in cui sono risaliti i casi di coronavirus.

E' stato l'espandersi del contagio in diversi Stati degli Usa ad aver innescato l'ondata di vendite sui listini occidentali alla vigilia, tra i timori che le riaperture possano essere vanificate da una nuova fase di lockdown mettendo un ulteriore freno alle economie. Preoccupa poi il pacchetto di dazi che l'amministrazione Trump è pronta a imporre su una serie di prodotti europei. Per la giornata odierna si attendono intanto i dati sui sussidi di disoccupazione e il Pil degli Stati Uniti.

