Trustpilot migliora fiducia nelle recensioni online

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Mantenere la fiducia nelle recensioni online: è questo l'obiettivo delle nuove iniziative promosse da Trustpilot, piattaforma di recensioni più influente al mondo che fa della trasparenza e dell'apertura i valori fondamentali del suo open internet.

"Riscoprire la fiducia perduta in tutte le sue forme è il problema decisivo dei nostri tempi", spiega Peter Mulhlmann, fondatore e ceo di Trustpilot, 92 milioni di recensioni di oltre 399.000 domini viste più di 2.5 miliardi di volte ogni mese. "Le recensioni dei consumatori - aggiunge in una nota - potrebbero diventare la prossima vittima, con la soppressione dell'opinione autentica del consumatore attraverso censura, manipolazione e fake".

Per evitarlo, Trustpilot annuncia che le recensioni 'segnalate', perchè ritenute false, rimarranno online nel corso delle indagini, ad eccezione dei contenuti illegali. Per le aziende che hanno ricevuto una segnalazione dei consumatori sulla propria pagina, le stelle di Trustpilot non compariranno più nei risultati dei motori di ricerca. La sperimentazione di un nuovo sistema di 'fraud fingerprint' migliora inoltre la capacità della piattaforma di rilevare e rimuovere le recensioni false.

Qualora una azienda venga sorpresa a tentare di ingannare il sistema, i consumatori verranno informati attraverso un alert pubblico. Gli investimenti e le assunzioni nelle aree Content Integrity e Data Science saranno raddoppiati da Trustpilot, che inserirà nuove informazioni su come le aziende utilizzano la sua piattaforma. Non saranno più consentiti, infine, incentivi per le recensioni.

Le sette nuove iniziative saranno implementate entro la fine dell'anno. (ANSA).