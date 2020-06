Telespazio: partnership per distribuzione globale Thuraya

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Thuraya, la società di servizi mobili satellitari controllata dal gruppo emiratino Al Yah Satellite Communications Company, ha firmato un accordo di partnership con Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), per la distribuzione in tutto il mondo dei suoi prodotti e servizi.

I clienti di Telespazio attivi in settori strategici - governativo, marittimo, dell'energia e della gestione delle emergenze - spiega una nota - potranno integrare le soluzioni mobili di Thuraya con le proprie piattaforme, e accedere così ad una vasta gamma di applicazioni comm-on-the-move e comm-on-the-pause." "La combinazione tra la nostra tecnologia e la capacità di distribuzione globale garantita da Telespazio rende questa partnership ideale per affrontare tutte le opportunità offerte dal mercato, e ci consente di fornire agli utenti finali un'offerta di alto profilo"; commenta Shawkat Ahmed, chief commercial officer di Thuraya, sottolineando che la partnership è "parte del continuo impegno finalizzato a consolidare la presenza globale di Thuraya in mercati e settori chiave, in modo da garantire agli utenti un accesso costante alle soluzioni" offerte.

La rete satellitare mobile di Thuraya rende disponibili servizi voce, dati e a banda larga sia terrestri che in mare e in volo, e copre oltre 160 paesi in Europa, Africa, Asia e Australia.

"Thuraya amplia ulteriormente l'offerta di Telespazio nel campo delle soluzioni e dei servizi per governi, servizi pubblici, settore oil and gas e per il mercato delle comunicazioni in mobilità, rafforzando ancor di più il nostro ruolo di distributore globale di servizi satellitari. Tale partnership - indica Alessandro Caranci, Responsabile della linea di business satellite communications di Telespazio - ci permette di offrire ai clienti in tutto il mondo una gamma completa di servizi mobili via satellite, supportati da piani flessibili e terminali affidabili". (ANSA).