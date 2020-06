Gdo: anche in Italia La Pasta del Consumatore

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Arriva anche in Italia, dal 25 giugno la "Pasta dei Consumatori" prodotto da Sgambaro per il movimento "Chi è il padrone?! La marca del consumatore", fondato in Francia per sostenere il settore agroalimentare locale e promuove la divisione equa del guadagno lungo la filiera e Carrefour è il primo supermercato a sostenere il progetto.

"Essere stati coinvolti in questo progetto per noi è una doppia soddisfazione", racconta Pierantonio Sgambaro, presidente dell'azienda trevigiana. "Da un lato perché con Chi è il padrone?! abbiamo in comune l'obiettivo di creare valore sul territorio italiano, e in particolare per gli agricoltori locali, dall'altro perché riconosciamo nella pasta creata dai consumatori anche alcune delle nostre scelte in termini di ricerca dalla qualità e di attenzione all'ambiente".

Dopo la pasta, il prossimo prodotto ad essere creato sarà la "Passata di Pomodoro dei Consumatori". In futuro il paniere si arricchirà con altre referenze come il latte, le uova, la farina e l'olio. (ANSA).