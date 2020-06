Covip,8,3 mln iscritti fondi ma il 26% non versa contributi

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Sono 8,3 milioni gli iscritti ai fondi pensione integrativi nel 2019 (+4% sul 2018) ma il 26,4%, ovvero circa 2,2 milioni di persone, non ha versato contributi nell'anno. Lo fa sapere la Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che oggi presenta la sua Relazione annuale spiegando che 1,1 milioni di iscritti non versa contributi da almeno quattro anni. "Su tale fenomeno - si legge - incide in misura significativa il meccanismo delle adesioni contrattuali nei fondi negoziali, particolarmente con riguardo a settori, come quello edile, caratterizzati da elevata discontinuità occupazionale". (ANSA).