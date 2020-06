Borsa: Milano prosegue in calo (-0,5%), corre Atlantia

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue la seduta in calo. A Piazza Affari corre Atlantia e tengono le auto e le banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 164 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,24%.

In rialzo Atlantia (+3,9%), dopo le notizie di una trattativa sulla concessione ad Autostrade per l'Italia. Bene anche Fca (+0,2%)n e Stm (+0,8%). Tra le banche marcia in rialzo Intesa (+0,4%), mentre sono in rosso Ubi (-0,2%), Banco Bpm (-0,9%) e Unicredit (-1,3%).

Seduta in calo per Tim (-2,8%), Recordati (-1,5%) e Inwit (-1,6%). Campari cede lo 0,8%, all'indomani dell'annuncio del trasferimento della sede legale in Olanda. (ANSA).