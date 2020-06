Borsa: Milano accentua il calo (-2,5%), con le banche

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Accentua il calo a metà pomeriggio Piazza Affari (-2,5%), in linea con le altre principali Borse europee e dopo che il Fmi ha parlato di crisi peggiore dal 1929 e tagliato il Pi italiano 2020 a -12,8%. L'intero listino principale a Milano è in rosso, con forti perdite per le banche, come Unicredit (-3,7%), Banco Bpm e Fineco (3,2%), Intesa (-1,9%), riavviati dalla Consob i termini dell'Ops du Ubi (-2,2%), con lo spread a 168. Tonfo dei petroliferi, con Tenaris (-5%), Saipem (-4%) e Eni (-3,8%), col greggio in discesa (wti -1,8% a 39 dollari al barile). Molto pesanti Exor (-4,4%), Pirelli (-4,3%) e Leonardo (-4,2%). Tra i titoli in decisa perdita Cnh, che riesamina il piano industriale in Italia, e Mediobanca (-4,5%). Giù Fca (-3,6%), mentre arriva l'ultimo via libera per il prestito garantito Sace.

Decisa frenata per Atlantia (-1,4%) unico titolo in rialzo nella prima metà della seduta, dopo l'ipotesi di un accorso col governo sulle concessioni autostradali. Contengono il calo Italgas (-0,8%), Enel (-1,6%) e Stm (-1,7%). (ANSA).