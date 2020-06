Borsa: Milano (-1,6%) rallenta con le banche

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - La Borsa di Milano (-1,6%) rallenta ancora, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche e dai titoli legati al petrolio.

Altantia (+2,8%) è l'unico titolo del listino principale a proseguire le contrattazioni in rialzo.

Tra i peggiori Leonardo (-3,7%) e Tenaris (-3,2%). In rosso anche Pirelli (-3%) e Tim (-2,5%). Tra le banche in calo Unicredit (-2,9%), Banco Bpm (-2,6%), Ubi (-1,7%) e Intesa (-0,9%).

Seduta in rosso anche per i titoli legati al petrolio con Eni (-2%) e Saipem (-2,1%). (ANSA).