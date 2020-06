Borsa: Europa peggiora, con futures Usa, Francoforte -2%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - L'allarme Covid ha la meglio sui dati relativi alla fiducia economica in Germania e le borse europee frenano ulteriormente insieme a i futures Usa. L'allarme contagi giunge dagli Usa e dall'Asia, mentre in Europa Germania e Portogallo hanno ripristinato alcune restrizioni territoriali.

Francoforte (-2,1%) è la peggiore preceduta da Londra (-1,83%), Madrid (-1,75%), Parigi (-1,65%) e Milano (-1,2%). Scende di nuovo sotto quota 40 dollari il greggio (Wti -1,34% a 39,84 dollari), mentre l'oro sale dell'1% sopra quota 1.773 dollari l'oncia.

In calo i petroliferi Bp (-2,5%), Shell (-2,16%) , Total (-1,64%) ed Eni (-1,41%). Pesanti i bancari Bbva (-2,92%), Santander (-2,55%) Bnp (-2,42%), Hbsc e Barclays (-2% entrambe).

Segno meno per i telefonici Vodafone (-2,85%), Deutsche Telekom (-2,1%), Telefonica (-2,15%), Bt (-2,3%) e Tim (-2,14%) in Piazza Affari, dove Leonardo cede il 2,85%, Pirelli il 2,74% dove cedono Bper (-2%), Unicredit (-1,9%), Banco Bpm (-1,6%) e Intesa (-0,6%). Prosegue lo sprint di Atlantia (+3,58%) su ipotesi di accordo con il governo per la concessione autostradale di Aspi. Gira in calo a Francoforte Wirecard (-9,17%) da giorni nell'occhio del ciclone, il cui ex amministratore delegato Markus Braun è stato arrestato per accuse di falso in bilancio. (ANSA).