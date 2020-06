Borsa: Europa negativa con avvio Wall Street in calo

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Negative le principali Borse europee con l'avvio in rosso di Wall Street, mentre il Fmi intanto parla della "peggiore recessione dalla Grande Recessione" del 1929 e di colpo catastrofico al mercato del lavoro, col Pil 2020 del mondo a -4,9% e ripresa incerta, attesi i discorsi dei presidenti della Fed di Chicago e di St Louis.

Ancora timori per il coronavirus negli Usa, in Asia e pr l'Europa in Portogallo e in Germania. La peggiore è Londra (-1,9%), seguita da Madrid (-1,8%), Francoforte (-1,5%) e Parigi (-1,4%). In discesa Milano (-2%), con lo spread Btp-Bund in salita a 169 punti.

L'indice d'area, Stoxx 600, perde l'1,3%. Pesanti le banche, come Erste Group (-4,4%), SocGen (-3,8%) e Bnp (-3,4%), e i petroliferi, col greggio in calo (wti -1,9% a 39,6 dollari al barile), da Royal Dutch (-3,3%) a a Bp Plc (-2,9%). Giù ancora Wirecard (-31.1%) a Francoforte, mentre la stampa locale riporta che l'ex ad Markus Braun arrestato per falso in bilancio sarebbe stato rilasciato e sarebbero in arrivo guai per l'ex vicedirettore Jan Marsalek. (ANSA).