Borsa: Europa giù, tra tagli stime Fmi e ipotesi dazi

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Peggiorano le principali Borse europee, insieme a Wall Street, tra i tagli delle stime del Fmi sul Pil mondiale, le nuove ipotesi di dazi di Trump su Ue e Gran Bretagna e i timori di nuovi contagi da coronavirus, negli Usa e in Germania e Portogallo per l'Europa. La peggiore è Francoforte (-2,8%), seguita da Madrid (-2,7%)Londra (-2,5%) e Parigi (-2,4%). Ancora in calo Milano (-3,2%), con lo spread Btp-Bund salito a 170 punti.

L'indice d'area, Stoxx 600, perde il 2,5%, sotto il peso di energia, beni voluttuari e finanza. Col greggio che ha accentuato il calo (wti - 5,3% a 38,2 dollari al barile) giù i petroliferi, soprattutto Royal Dutch (-4,6%), Eni (-4,4%) e Aker (-4,1%). Tra le auto le perdite maggiori sono di Daimler (-5,9%), Peugeot (-5,7%) e Renault (-5,1%). In rosso le banche, tra le peggiori Bnp (-4,3%, SocGen (-4,4%), e Erste (-6,2%).

(ANSA).