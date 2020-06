Borsa: Europa giù, calano richieste mutui Usa, Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Prosegue il calo delle principali borse europee dopo il dato settimanale sulle richieste di mutui negli Usa, scese dell'8,7% a fronte di un rialzo precedente dell'8%. Milano (-1,44%) è la meno colpita e Londra (-2,05%) la peggiore, preceduta da Francoforte (-1,85%), Parigi (-1,65%) e Madrid (-1,6%). Negativi i futures Usa, in attesa degli indici dei prezzi delle abitazioni americane, delle stime economiche del Fondo monetario Internazionale e dei discorsi dei presidenti della Fed di Chicago Charles Evans e di St Louis James Bullard in serata. Pesano sui mercati i timori per i contagi da coronavirus negli Usa, in Asia e in Europa, limitatamente per ora al Portogallo e alla Germania. Si conferma in calo il greggio (Wti -2,33% a 39,41 dollari al barile), mentre gira in negativo l'oro (-0,1 a 1.774,7 dollari l'oncia) e lo spread tra Btp e Bund si attesta a quota 168 punti, 4 in più dell'apertura.

In difficoltà i petroliferi Shell e Bp (-2,8% entrambi) insieme a Eni (-2,2%) e Total (-1,6%). Non fanno meglio i bancari SocGen (-3,3%), Bnp (-2,9%) , Santander e Bbva (-2,8% entrambe), Lloyds (-2,14%) e Barclays (-2%) . Sotto pressione i telefonici Bt (-2,5%), Vodafone (-2,15%), Deutsche Telekom (-1,5%), Tim e Telefonica (-1,2% entrambe). Forti vendite sugli automobilistici Daimler (-3,76%), Volkswagen (-2,4%) e Peugeot (-2,3%). Più cauta Fca (-1,3%) in Piazza Affari, dove Leonardo perde il 4,15% e Mediobanca il 3,4%. Giù anche Pirelli (2,7%), mentre in campo bancario segnano il passo Unicredit (-2,75%), Bper e Banco Bpm (-2,4% entrambe). Più cauta Intesa (-1,11%), mentre il rialzo di Atlantia (+1,13%), sotto ai massimi di seduta, su ipotesi di accordo con il governo per la concessione autostradale di Aspi.

Amplia ulteriormente il calo a Francoforte Wirecard (-22%), il cui ex amministratore delegato Markus Braun è stato arrestato ieri per falso in bilancio. (ANSA).