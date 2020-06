Borsa: Asia in ordine sparso, futures negativi

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Borse asiatiche in ordine sparso con i futures di Europa e Usa negativi per il protrarsi dei timori sulla pandemia da Covid 19, dopo i nuovi casi registrati in Texas, che hanno superato il record di 5mila unità. Tokyo ha ceduto lo 0,07%, Taiwan ha guadagnato lo 0,42%, Seul l'1,42% e Sidney lo 0,19%. Contrastate Hong Kong (-0,27%), Shanghai (+0,19%) e Mumbai (-0,05%), ancora in fase di contrattazioni.

Invariati allo 0,25% i tassi in Nuova Zelanda, mentre il greggio Wti (-0,05%) resiste sopra quota 40 dollari al barile, l'oro (+0,67%) si porta a 1.768,3 dollari l'oncia e lo spread tra Btp e Bund riguadagna quota 165 punti.

Per i mercati oggi è il giorno della fiducia economica in Germania, misurata dall'Istituto tedesco Ifo e dei dati sul mercato immobiliare negli Usa. Attesi in serata i discorsi dei presidenti della Fed di Chicago Charles Evans e di St Louis James Bullard, entrambi membri del Fomc. Contrastati a Tokyo gli automobilistici Toyota (+1,17% e Nissan (-1,28%), Mitsubishi (-3,31%) e Mazda ( -3,26%). Pesante Shinesi Bank (-3,74%).

(ANSA).