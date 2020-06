Petrolio: poco sopra i 40 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Quotazioni del petrolio in leggero calo sul mercato after hour di New York dopo la risalita che aveva portato i prezzi a risalire sopra 40 dollari . Il greggio Wti cede lo 0,9% e passa di mano a 40,47 dollari al barile mentre il Brent perde lo 0,67% a 42,79 dollari al barile.

