Borsa: Milano strappa +1,9%, corsa Atlantia

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Piazza Affari, già ben intonata in avvio, allunga il passo e strappa a +1,9% con il Ftse Mib a 19.845 punti. Di slancio fin dalle prime battute Atlantia (+4,83%) con l'apertura del Governo da parte di Aspi. Buzzi guadagna il 4,44%, Fca sale de 4,32%. Tra i bancari è ben comprata Ubi (+2,8%) con l'ok della Consob all'ops di Intesa atteso in settimana. Poco mossa Snam (+0,85%) dall'operazione che la vede in consorzio entrare nelle reti di Abu Dhabi.

