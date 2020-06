Borsa: Europa su di giri, Milano +1,7%, rally Francoforte

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Borse europee su di giri dopo la fiducia dei manager nell'Ue migliore delle stime, con il balzo della Francia e della Germania, e la conferma del presidente Usa Donald Trump sull'accordo commerciale con la Cina, che "è intatto". Francoforte (+2,6%) è la migliore davanti a Milano (+1,7%), Parigi e Madrid (+1,6% entrambe) e Londra (+1,14%) che procede con più cautela. Positivi i futures Usa in attesa di numerosi dati, dal Red Book della grande distribuzione alle vendite di case, dalla fiducia dei manager all'indice manifatturiero della Fed di Richmond. In calo a 168,6 punti lo spread tra Btp e Bunjd, mentre sale il greggio (Wti +1,69% a 41,42 dollari).

In Piazza Affari corrono Buzzi (+5,58%), Fca (+4,47%), Exor (+3,83%), Stm (+3,8%), Ubi (+2,4%) e Atlantia (+2,6%), mentre cedono Hera (-0,92%) e Moncler (-0,56%). Sugli scudi a Francoforte Wirecard (+18,2%), che rimbalza nel giorno dell'arresto dell'ex-Ad Markus Braun, accusato di falso in bilancio. Vento in poppa per Aegon (+9,55%), Renault (+7%) e Peugeot (+6,5%). Sotto pressione invece il farmaceutico Hikma (-6,6%) e la catena commerciale britannica Ocado (-3,46%), dopo un report degli analisti di Berenberg. (ANSA).