Borsa: Asia in rialzo con Trump su accordo commercio con Cina

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con il presidente americano Donald Trump che assicura che "l'accordo commerciale con la Cina è completamente intatto". La precisazione del Tycon dopo le dichiarazioni del suo consigliere Peter Navarro che alla Fox ha lasciato intendere che l'intesa fosse finita a causa del coronavirus.

Tokyo segna un rialzo dello 0,50%. Segno più anche Hong Kong (+0,65%) e Seul (+0,57%) . Poco mosse invece Shanghai (-0,07%), Shenzhen (+0,19%) e Sydney (+0,17%). I future su Wall Strett in deciso calo dopo le affermazioni di Navarro si mostrano in recupero sebbene ancora negativi. Vista in positiva invece l'Europa.

Attesi il pmi manifatturiero per l'eurozona ma anche gli indici pmi composito per Francia, Germania, Regno Unito, dove è previsto anche il discorso del governatore della Bank of England. Serie di macro anche da Usa. Sotto la lente il Markit Pmi composito, le vendite di nuove abitazioni e le scorte settimanali di petrolio. (ANSA).