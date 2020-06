Visco, incertezza su stime ma serve piano crescita

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - In questo momento "lo stato di incertezza non consente di fare previsioni non dico accurate ma ragionevoli, procediamo per scenari possibili". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco secondo cui "questa incertezza non vuole dire che non dobbiamo fare niente" e ricorda, citando Keynes che vi vuole "un piano ben costruito" per affrontare la crisi e la crescita avendo "non solo il breve termine" in mente. Il governatore ha sottolineato come ci siano "fattori non economici legati alla pandemia" ma anche di "natura geopolitica" a pesare sulle stime. (ANSA).