Visco, calo Iva? Serve riforma complessiva fisco

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sulla riforma del fisco "serve una visione complessiva" e "non imposta per imposta". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo online a un evento ai Lincei in merito alle ipotesi di calo Iva.

Visco ha sottolineato come "è una vecchia storia" ma attuale, il tema della "grande dimensione dell'evasione, dell'illegalità e della criminalità organizzata". Questo "si trasforma in un carico fiscale molto pesante per chi le tasse le paga". Sul lato della spesa il governatore ha ricordato come si tratti di un "livello che più o meno è quello che si attende da un paese che ha uno stato sociale come il nostro". (ANSA).