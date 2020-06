Borsa: Milano riduce calo, pesa stacco cedole

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - La Borsa di Milano riduce il calo rispetto all'avvio. Piazza Affari cede lo 0,4% a 19.539 punti, appesantito dallo stacco dei dividendi di alcune società che pesa per lo 0,31% sull'indice principale. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 177 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,35% Lo stacco della cedola interesse Snam (-4,41%), Terna (-3,69%), Tim (-1,76%), Leonardo (-1,59%), Exor (-1,10%), Poste Italiane (-0,73%) e Stm (-0,41%).

Positivo il debutto sul Ftse Mib per Interpump (+5,45%) e per Inwit (+1,54%). In terreno negativo la gran parte delle banche tra cui Bper (1,7%), Ubi (-0,7%), Unicredit (-0,5%). Marciano in stabile rialzo Diasorin (+1,4%), Mediobanca (+1,2%), Cnh (+1,1%). (ANSA).