Borsa: Milano resta in rosso con Europa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Resta in rosso Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee, dopo l'avvio negativo di Wall Street, con gli investitori che mostrano segni di preoccupazione per l'andamento dell'epidemia di coronavirus e tengono monitorato il quadro macroeconomico. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,8% con in testa ai ribassi Snam (-6%), Terna (-5,8%), Leonardo (-3,3%) e Stm (-2,6%), che trattano senza cedola.

Vendite anche su Italgas (-2,4%), Mediobanca (-2,3%) e Saipem (-1,9%) così come su Poste (-1,9), scambiata senza dividendo, Ubi (-1,8%) ed Eni (-1,5%). In controtendenza Interpump (+5,3%), che debutta oggi sul Ftse Mib, Diasorin (+3,2%), Inwit (+2,9%) e Amplifon (+2,1%). Lo spread Btp-Bund si restringe di tre punti base a 174 punti base mentre il petrolio è sostanzialmente invariato, con il Wti in area 40 dollari al barile e il Brent poco sopra i 42 dollari (ANSA).