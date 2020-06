Borsa: Milano gira in positivo con auto e banche

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - La Borsa di Milano (+0,2%) gira in positivo dopo un avvio in calo. Piazza Affari è sostenuta dalle banche e dal comparto dell'auto. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund a 174 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,32%.

A Piazza Affari vola Interpump (+5,6%), al suo esordio sul listino principale. Tra le banche si mettono in mostra Mediobanca (+1,6%), Banco Bpm (+1%), Intesa (+0,9%), Unicredit (+0,7%). Bene anche il comparto dell'auto con Fca (+1,6%), Cnh (+1,9%) e Ferrari (+1,3%).

Seduta con lo stacco della cedola per molti big del listino principale tra cui Snam (-4,6%) e Terna (-4,4%). (ANSA).