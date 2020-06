(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Chiusura in calo per Piazza Affari.

L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,72% a 19.478 punti, in una seduta negativa per tutte le Borse europee. Sul listino milanese ha pesato anche lo stacco della cedola da parte di alcuni 'big', come Snam, Terna e Leonardo. (ANSA).