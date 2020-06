Borsa: Europa rallenta e torna in rosso, Milano (-0,5%)

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee rallentano e tornano in terreno negativo, dopo un timido tentativo di invertire la rotta. Gli investitori temono una nuova ondata di contagi da coronavirus, in modo particolare in Usa e Asia. Si muovono in terreno positivo i futures americani, in vista dell'avvio di Wall Street. Sul versante valutario, l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1212 a Londra.

In calo dello 0,2% l'indice stoxx 600. In rosso Madrid (-0,9%), Milano (-0,5%), Parigi (-0,2%), Francoforte (-0,1%) e Londra (-0,02%).

A Piazza Affari, dove pesa lo stacco del dividendo per alcuni big, marciano in rialzo le auto con Fca (+1,4%), Ferrari (+1,3%), Cnh (+1,1%). Deboli le banche con Mediobanca (-0,9%), Ubi (-1,5%), Intesa (-0,4%), Banco Bpm (-0,1%), piatta Unicredit (-0,02%). Con lo stacco della cedola sono in rosso anche Snam (-5,6%), Terna (-5,3%), Tim (-2,1%). (ANSA).