Borsa: Europa prosegue debole, si guarda a prezzo petrolio

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee proseguono deboli con i timori di una nuova ondata di contagi da Covid-19. Sui listini del Vecchio continente pesano i comparti dell'hi-tech e dell'energia (-0,8%). Fari puntati sull'andamento del prezzo del petrolio che resta sotto la soglia dei 40 dollari al barile. Sul fronte monetario è in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1210 a Londra.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. In rosso Madrid (-0,3%), Londra (-0,2%), Francoforte e Parigi (-0,1%). Nel settore dell'energia proseguono la seduta in calo Bp (-1,8%), Shell (-1,1%) e Total (-0,6%). In ordine sparso le auto con Renault (-0,7%) e Peugeot (+1,9%).

In calo anche il comparto delle tlc dove Deutsche Telekom cede il 4%, Telefonica (-1,9%), Iliad (-1,2%) e Orange (-0,5%).

