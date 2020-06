Borsa: Europa chiude in calo su timori virus

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Seduta di ribassi per le Borse europee, con gli investitori che restano cauti di fronte al persistere della pandemia di coronavirus in diversi Paesi e attendono di verificare la capacità di reazione delle economie in uscita dal lockdown. A Parigi il Cac 40 ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,62% a 4 948 punti, a Londra il Ftse 100 ha ceduto lo 0,72% a 6.247 punti mentre a Francoforte il Dax ha perso lo 0,55% a 12.262 punti. (ANSA).