Borsa: Europa apre in calo, si teme nuova ondata virus

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse europee aprono in calo, con gli investitori che temono gli effetti sull'economia di una nuova ondata della pandemia da Covid-19. C'è particolare preoccupazione per la situazione dei contagi in Usa e Asia. In avvio di seduta Londra e Francoforte cedono l'1,1%, Parigi l'1,03%, e Madrid lo 0,57%. (ANSA).