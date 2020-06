Borsa: Asia debole, si guarda a sviluppi pandemia

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Le Borse asiatiche chiudono deboli con gli investitori che guardano all'andamento dei contagi da coronavirus e all'ipotesi di una seconda ondata della pandemia.

L'attenzione si concentra sull'andamento dell'economia globale, mentre la banca centrale cinese lascia invariati i tassi d'interesse ed i futures europei sono negativi.

Tokyo (-0,18%) conclude la seduta poco mossa. Sul mercato valutario lo yen torna a rafforzarsi sul dollaro a 106,80, e sull'euro a 119,60. A mercati ancora aperti si muovono in terreno negativo Hong Kong (-0,95%), Shanghai (-0,22%) e Seul (-0,39). Piatta Shenzhen (+0,02%) mentre è in rialzo Mumbai (+0,41%).

Sul versante macroeconomico in arrivo l'indice della fiducia del consumatori dell'eurozona. Dagli Stati Uniti prevista l'asta dei buoni del tesoro a tre e sei mesi e i dati sulle vendite di abitazioni. (ANSA).