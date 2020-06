Intesa-Ubi: Consob scalda motori, atteso via libera

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Per l'acquisizione di Ubi da parte di Intesa, è attesa per inizio settimana l'autorizzazione della Consob alla pubblicazione del documento d'offerta di Intesa, presentato all'Autorità lo scorso 7 marzo, le cui caratteristiche devono garantire la possibilità di formarsi un fondato giudizio sui rischi per l'operazione.

Un'autorizzazione che ha cinque giorni di tempo per essere vagliata dall'ultima autorità che ha esaminato il procedimento, quindi è attesa nei primi giorni della settimana. Sono infatti giunti finora il via libera di Bce, Bankitalia, Ivass e autorità lussemburghese mercoledì, e si attende il verdetto dell'Antitrust, entro fine luglio, dopo il faccia a faccia all'americana di giovedì scorso. Da questo posso derivare tre opzioni: un via libera incondizionato, una bocciatura o un via libera condizionato, che vedrà quindi l'offerente, ovvero Intesa, valutare se accettare eventuali condizioni.

L'autorizzazione della Consob al documento vedrà dunque necessariamente il via libera dell'Antitrust come condizione di efficacia. (ANSA).