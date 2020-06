Fase 3: Dadone, smart working oltre 31 luglio, 30% a regime

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Lo smart working al momento è previsto fino al 31 luglio, ma sono in arrivo proroghe. Lo ha detto la ministra della P.a. Fabiana Dadone intervenendo a Tgcom24. "Sì le prevediamo, per poi arrivare a regime a garantirlo per il 30% del personale, ove sia compatibile con il tipo di mansione che si svolge", ha detto. (ANSA).