Btp Futura al via, sarà a 10 anni con tasse 'light'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Via al Btp Futura,il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori: il Mef ha messo online la scheda informativa per la prima emissione - il collocamento parte lunedì 6 luglio per concludersi alle 13 del 10 luglio - destinata a finanziare il sostegno a reddito, tutela del lavoro e imprese e il rafforzamento del sistema sanitario nazionale.

Come spiegato in una conferenza stampa dal direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera e dal dirigente del Debito pubblico Davide Iacovoni, il Btp Futura avrà scadenza a dieci anni e un premio fedeltà all'1%, che potrà aumentare fino al 3% per chi lo terrà fino a scadenza.

Tassazioni light, al 12,5% come per gli altri titoli pubblici, e zero commissioni per chi sottoscrive al collocamento. (ANSA).