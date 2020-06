Borsa: Milano conferma rialzo e allunga (+0,75%), corre Fineco

Piazza Affari conferma l'andamento positivo dell'avvio e allunga. Il Fte Mib guadagna 0,75% a 19,631 punti. Svetta Fineco (+2,38%) . A seguire Nexi (+1,32%), Enel (+1,35%), Terna (+1,41%) e con il petrolio in rialzo salgono Snam (+1,42%) ed Eni (+1,30%).

Acquisti anche su Campari (+1,07%) con l'azionista di maggioranza Lagfin che, a sostegno del progetto di trasferimento della sede legale in Olanda, acquista azioni 'recedute' fino a 304 milioni. Tra i bancari Intesa Sanpaolo guadagna l'1% dopo l'ultimo giro di tavolo all'Antitrust di tutti gli attori in campo nell'ambito dell'ops su Ubi. Prese di beneficio su Atlantia all'indomani della lettera all'Ue del gruppo con l'invito alla Commissione di intervenire sul nodo Aspi. (ANSA).