Borsa: Europa sale con futures Usa, parla la Fed, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Si confermano positive le principali borse europee al passaggio di metà seduta, con Parigi (+1,67%) in testa davanti a Madrid (+1,5%), mentre salgono dell'1,3% Londra, Francoforte e Milano. Positivi i futures Usa in attesa del discorso del presidente della Fed Jerome Powell.

In rialzo il greggio (Wti +3,63% a 40,25 dollari), mentre lo spread tra Btp e Bund stabile a quota 178,8 punti. Prosegue l'affondo di Wirecard, alle prese con le dimissioni dell'amministratore delegato Markus Braun dopo l'ennesimo rinvio della presentazione del bilancio 2019 per sospetti di truffa sui conti. Rimbalza invece Commerzbank (+1,4%), penalizzata nella vigilia per una multa da 44,6 milioni di euro della Fca per mancati interventi antiriciclaggio. In Piazza Affari corre Ferragamo (+4,78%), favorita dalla raccomandazione 'neutral' degli analisti di Mediobanca. Bene anche Terna (+3,17%), Tim (+2,64%), Bper (+1,8%), Snam (+1,9%) ed Eni (+1,57%). Deboli Diasorin (-1,7%), Ferrari (-0,8%), Pirelli e Nexi (-0,6% entrambe). Lieve calo per Buzzi (-0,25%) e Atlantia (-0,41%) (ANSA).