Borsa: Asia in rialzo, bene future Europa e Wall Street

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Borse di Asia e Pacifico in rialzo a chiusura della settimana. Tokyo guadagna lo 0,55% sulle attese di una ripresa delle attività economiche in linea con la graduale riapertura delle frontiere in Giappone, nonostante i timori per una seconda ondata del coronavirus . Bene anche Hong Kong (+0,74%) così come Shanghai (+0,90%) e Shenzhen (+1,33%) con il nuovo focolaio del Covid sotto controllo a Pechino.

Piatte invece Seul (+0,15%) e Sydney (+0,10%).

Positivi anche i future sull'Europa e Wall Street. Sul fronte macro, attese le partite correnti a livello di eurozona, la bilancia dei pagamenti dalla Banca d'Italia e i quaderni di ricerca pubblicati dalla Bce. In calendario poi la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles mentre dagli Stati Uniti in serata sotto la lente un intervento del presidente della Fed, Jerome Powell. (ANSA).