Banche e fondazioni collegano le loro raccolte d'arte online

Rendere più facilmente raggiungibili per tutti le collezioni d'arte contenute nelle piattaforme on line. Con questo obiettivo, spiega una nota, Abi e Acri hanno collegato il Muvir, www.muvir.eu, il Museo virtuale delle banche in Italia promosso dall'Associazione bancaria, e R'accolte, http://raccolte.acri.it/, la piattaforma dell'Acri con le opere delle Fondazioni di origine bancaria. Si tratta di un complesso di circa 15mila opere d'arte. Da oggi, andando sul Muvir si potrà accedere a Raccolte, attraverso il link contenuto in homepage. Stesso agile processo dalla sezione il progetto di Raccolte per raggiungere il Muvir. La pandemia Covid-19 ha focalizzato l'attenzione sulla fruibilità sul web anche delle opere d'arte. Il momento è particolarmente interessante per rendere disponibile ad un pubblico sempre più interessato l'arte e la cultura su Internet. Il Politecnico di Milano ha presentato una analisi dedicata alla digitalizzazione dei musei italiani.

Collegare le due piattaforme consente di mettere a fattor comune e rendere più facilmente fruibile l'intero corpo di opere.