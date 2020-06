Revolut, spesa con carte verso livelli pre-Covid

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Revolut, app finanziaria con oltre 12 milioni di clienti in Italia ed Europa, registra che "la spesa degli italiani stia recuperando terreno dopo la pandemia Covid-19". In una nota, la società rileva come i dati riferiti ai 400.000 clienti italiani negli ultimi mesi evidenziano che "i pagamenti domestici con carta tornano quasi ai livelli pre-lockdown mentre l'e-commerce decolla" .- "A partire dal 18 maggio le transazioni fisiche con carta mostrano un aumento significativo e nella seconda settimana di giugno raggiungono finalmente i livelli della prima settimana di marzo, prima dell'inizio del lockdown, e solo il 15% in meno rispetto alla seconda metà di febbraio quando il livello dei consumi rientrava totalmente nella norma. I volumi delle transazioni domestiche di giugno, invece, sono persino il 25% più alti rispetto a metà febbraio a dimostrazione del fatto che gli italiani hanno voglia di tornare alla normalità, mentre il numero di transazioni online è del 23% maggiore rispetto allo scorso febbraio, con un volume del 40% più alto".In particolare "Ristoranti e trasporti tornano a crescere, ma si continua ad andare al supermercato meno spesso". (ANSA).